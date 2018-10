82 nouveaux enseignants recrutés dès aujourd’hui

Par DDK | Il ya 24 minutes | 14 lecture(s)

Les services de la direction de l’éducation semblent ne pas faire dans la planification en ce qui concerne le recrutement du personnel pédagogique. Moins d’un mois après la rentrée des classes, une première tranche de 139 enseignants a été puisée de la liste d’attente des admis pour être affectée dans quelques établissements scolaires de la wilaya pour y enseigner différentes matières. Aujourd’hui, dimanche, 82 autres poursuivants immédiats sur la liste d’attente sont convoqués à la direction de l’éducation pour prendre possession de leurs décisions d’affectation. Pour le premier cycle, il sera procédé, aujourd’hui, au recrutement de trente professeurs des écoles pour enseigner l’arabe, sept pour tamazight et deux pour le français. Une trentaine d’autres seront affectés dans les collèges d’enseignement moyen. Une dizaine d’entre eux enseigneront les mathématiques, sept le tamazight, quatre l’arabe et trois professeurs pour chacune des matières suivantes : Sciences naturelles, histoire-géographie, français et tamazight. Enfin, pour les lycées, il y aura dix nouveaux enseignants pour le tamazight, deux pour l’anglais et un autre pour les sciences islamiques. En tout, ce sont 82 autres enseignants qui viennent s’ajouter aux 139 puisés des listes d’attente à la mi-septembre. Qu’est-ce qui a empêché les services de la direction de l’éducation de déclarer ces 221 nouveaux enseignants admis lors de la proclamation des résultats et de procéder à leur recrutement avec effet à partir de septembre ? Ces services n’ont-ils pas une situation chiffrée des départs en retraite de leurs effectifs et, par conséquent, des postes qui vont être éventuellement déclarés vacants ? Il semblerait, selon quelques indiscrétions, qu’aujourd’hui, il y aurait quelques postes vacants non pourvus. Des éléments à qui on a accordé des postes aménagés et ceux qui n’ont pas encore rejoint malgré leur affectation ont laissé leurs postes vacants et les élèves n’ont toujours pas cours. Faut-il attendre que la bureaucratie décide, enfin, de les déclarer vacants pour qu’ils soient pourvus ?

A. Gana