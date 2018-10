Par DDK | Il ya 24 minutes | 14 lecture(s)

Les éléments de la police judiciaire de Cap Djinet, localité située à l’Est de Boumerdès, ont procédé, dernièrement, à l’arrestation de trois dealers qui écoulaient de la drogue au sein de la jeunesse locale. La mise hors d’état de nuire de ce dangereux réseau de trafic de drogue est le fruit d’informations parvenues aux services de sécurité, faisant état de la vente de ce poison aux alentours du centre-ville de Cap Djinet et à Naciria. Lors de leur arrestation, les mis en cause étaient en possession au total de 99 grammes de résines de cannabis, d’une somme d’argent estimée à 23 000 dinars et d’armes blanches prohibées utilisées dans l’agression de paisibles citoyens dans des endroits isolés. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Bordj Ménaïel, deux des prévenus ont écopé de 5 ans de prison assortie d’une amende de 200 mille dinars, alors que le troisième mis en cause a été condamné à 18 mois de prison assortie d’une amende de 50 mille dinars.

Hocine Amrouni