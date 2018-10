600 familles relogées en décembre

Par DDK | Il ya 24 minutes | 14 lecture(s)

Pas moins de 600 familles seront relogées à Dellys au mois de décembre prochain, et ce, dans le cadre de l’opération de relogement des habitants des chalets répartis à travers le territoire de la ville de Dellys, notamment à la nouvelle-ville et Takdempt. Rappelons que sur les 1 500 chalets que compte la wilaya de Boumerdès, 9 000 ont déjà été démolis à travers 17 communes et leurs résidants ont été relogées dans des logements décents. Selon une source crédible, 2 000 autres chalets seront rasés d’ici la fin de l’année en cours, ce nombre portera à 11 000 le total des chalets démolis depuis le début de l’opération de démolition de ces «cabanons». Notons que la superficie de la totalité des chalets implantés à travers le territoire de la wilaya de Boumerdès est estimée à 400 hectares. Enfin, il est à souligner que les autorités ont la ferme intention de mettre définitivement un terme à l'habitat précaire dans les plus brefs délais et par ricochet mettre un terme à la souffrance des citoyens qui vivent le calvaire au quotidien depuis le séisme du 21 mai 2003 qui avait touché de plein fouet la wilaya de Boumerdès et une partie de la wilaya d'Alger.

Hocine Amrouni