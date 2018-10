Grève des lycées le 23 octobre

Par DDK | Il ya 42 minutes | 113 lecture(s)

Le secteur de l’éducation nationale risque d’être perturbé dans les prochains jours.

Une grève générale dans les lycées est décrétée par le CELA pour la journée du 23 octobre prochain. Le conseil des enseignants des lycées d’Algérie (CELA) n’a trouvé que la protestation comme ultime recours pour dénoncer la non-prise en charge de ses revendications. En effet, cette entité syndicale a décidé de reprendre la protestation, en observant "une journée de protestation le 23 octobre prochain", lit-on dans le communiqué de cette organisation syndicale. Cette décision, faut-il le souligner, a été entérinée lors du son conseil national du CELA, tenu vendredi dernier à Boumerdès. Le CELA a dénoncé vigoureusement "les décisions aléatoires" prise par le ministère de l’Éducation nationale. Il s’agit, selon la même source, de «la modification du statut particulier des travailleurs du secteur sans aucune prise en charge des recommandations élaborés par la commission installée à cet effet». Ce syndicat déplore également la prolongation du mandat de la commission de gestion des œuvres sociales. Le conseil national du CELA confirme en outre "la dégradation des conditions du travail dans plusieurs établissements scolaires et la situation socioprofessionnelle des travailleurs du secteur de l’éducation". Par ailleurs, ce syndicat a tenu, dans le même document, à alerter "sur le danger de la décision du ministre de l’Intérieur de procéder à la privatisation des cantines scolaires au niveau des écoles primaires et considère que cette décision est une première étape qui cache la volonté de procéder à la privatisation du secteur de l’éducation". Aussi, le CELA dénonce «le rejet de la tutelle au niveau central et local pour la signature des PV de rencontre avec les syndicats». En outre, le syndicat réaffirme son rejet des décisions prises par la tutelle concernant la fermeture du dossier du statut particulier et la prolongation du mandat de la commission des œuvres sociales. Par ailleurs, «le CELA réaffirme son engagement et sa mobilisation dans le cadre de la confédération des syndicats algériens pour la défense du pouvoir d’achat, la retraite, le code du travail, ainsi que les libertés syndicales», peut-on lire dans le même communiqué. De ce fait, le syndicat en question appelle l’ensemble des travailleurs du secteur à se mobiliser pour exiger le gel de la commission des œuvres sociales et l’organisation d’un référendum sur le mode de gestion, et dire non la négligence des recommandations de la commission du dossier du statut particulier.

L. O. Challal