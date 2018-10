Le technicum de Chorfa paralysé

Par DDK | Il ya 43 minutes | 85 lecture(s)

Les élèves du technique Aliane H'himi de Chorfa ont déclenché, hier, une grève générale pour protester contre les décisions du conseil pédagogique relatives aux exclusions. L'arrêt des cours appuyé par les parents d'élèves est motivé, selon un groupe de parents rencontré devant l'établissement, par le «taux abusif» des exclusions qui de l'ordre de 48 élèves exclus. Le directeur de l'établissement dira, pour sa part, que sur les 56 exclus, ce conseil pédagogique a récupéré 8 élèves. Selon notre interlocuteur, les recours introduits par les élèves éjectés ont reçu des réponses individuelles et tous les recours ont été transmis hier, dimanche, à la direction de l'éducation de la wilaya de Bouira, dont la commission des recours siégera demain le 9 octobre pour se prononcer sur leur cas. Plus loin, le responsable du lycée dira que la commission pédagogique a appliqué strictement la circulaire N°12 76 du 04/09/218 du ministère de l'Éducation comportant les modalités d'exclusion et de rachat des élèves du troisième cycle. En parallèle, une délégation composée de représentants de parents d'élèves, du maire de Chorfa, du député Bahloul Djamal et d'un représentant de la daïra de M'Chedallah s'est déplacée à la DE pour tenter de trouver une issue à ce qui s'apparente à un bras de fer qui risque de perdurer. Par ailleurs, les élèves du lycée Ben Badis de M'Chedallah ont, également, déclenché une grève pour les mêmes motifs d’exclusions. Au niveau de cet établissement, ce sont au total 20 élèves exclus par le conseil pédagogique, dont sept ont été repêchés et les treize restants orientés vers le secteur de la formation professionnelle. Le directeur de cet établissement avancera le même argument, affirmant qu’il n’a fait qu’appliquer la circulaire ministérielle qui a abouti à ce débrayage, d'autant plus qu'il a été mis fin au système de l'Exeat (admis à redoubler dans un autre lycée) inter-établissements.

Oulaid Soualah