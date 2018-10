Des citoyens de Dhrabnia ferment la mairie

Par DDK | Il ya 42 minutes | 73 lecture(s)

Des dizaines d’habitants du village Dhrabnia relevant de la commune d’Aïn El-Hadjar, à une dizaine de kilomètres à l’ouest de la wilaya de Bouira, sont montés au créneau hier matin, en procédant à la fermeture du siège de leur APC, afin de réclamer leur part de développement. En effet, les villageois protestataires qui ont procédé dès 8h, au blocage de la mairie, empêchant par là les fonctionnaires et les élus de rejoindre leurs lieux de travail, ont avancé trois revendications, à savoir le raccordement de leur village au réseau du gaz naturel, à l’eau potable ainsi que le bitumage de la route qui relie leur localité au chef-lieu de la wilaya, sur une distance de 7 km. Selon les protestataires, ces revendications ont été soulevées à maintes reprises et depuis plusieurs années aux autorités locales, mais en vain. « La fermeture du siège de l’APC est notre dernier recours. Nous n’avons pas d’autres options pour faire entendre notre voix et satisfaire nos revendications légitimes. Nous vivons toujours dans une situation de sous-développement accentuée, et les autorités locales n’ont jamais répondu à nos sollicitations», nous a expliqué un villageois, joint par téléphone hier. Selon notre interlocuteur, même les autorités de la wilaya et le président de l’APW, ont été informés de cette situation. «Tous les responsables locaux sont au courant de notre situation. Notre village est isolé, sans route, ni eau, ni gaz naturel. L’unique route, pour ne pas dire piste, qui relie notre village au chef-lieu est dans un état pitoyable. Même les transporteurs l’ont désertée», a-t-il ajouté. A l’heure où nous mettons sous presse, les villageois campaient toujours sur leurs positions, et le siège de la mairie toujours fermé. Aucun responsable local, ne s’est déplacé sur les lieux pour rencontrer les protestataires, dont une délégation s’est déplacée au siège de la wilaya pour remettre une plate-forme de revendications au wali.

Oussama K.