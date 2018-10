Des protestataires bloquent les RN 9 et 26

Par DDK | Il ya 42 minutes | 97 lecture(s)

Des dizaines d’habitants de la localité d’Abadou, dépendant administrativement de la commune de Fenaïa IlMaren, ont bloqué, hier, la RN26 à la circulation, à hauteur de leur bourg, pour réclamer «un meilleur cadre de vie». Les habitants de ladite localité, à vocation agropastorale, diront vivre «dans le dénuement le plus total». La localité, selon les protestataires, «accuse des retards dans tous les domaines». Par leur action, ceux-ci revendiquent la rénovation du réseau d’assainissement, le branchement de leurs foyers au réseau du gaz naturel, l’électrification des dizaines maisons construites ces dernières années et le renforcement du transport scolaire. Ils réclament aussi la mise en place de ralentisseurs sur la RN26. Le blocage de la circulation sur cet important axe routier a contraint les automobilistes à emprunter la RN75, en passant par la ville d’Amizour. A l’Est du chef-lieu de wilaya de Béjaïa, ce sont des élèves des différents paliers de la localité de Mérouaha, dans la commune de Kherrata, qui ont procédé à la fermeture momentanée de la RN9. Mécontents, les élèves réclament la dotation de leur localité de bus pour assurer le ramassage scolaire. Ces derniers, signalons-le, avaient déjà coupé cette route nationale à la circulation avant-hier. Les autorités locales de Kherrata ont promis aux protestataires de prendre en charge leur doléance dans les plus brefs délais, en renforçant sous peu la flotte dédiée au transport scolaire. D’ailleurs, l’édile communal a rencontré, avant-hier, des représentants de la société civile à l’effet de trouver une solution au problème du transport scolaire à travers toute la localité. Cette dernière, assure le maire, a réservé une enveloppe de 340 millions à cet effet.

F. A. B.