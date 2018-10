Les travaux de creusement avancent

Par DDK | Il ya 42 minutes | 134 lecture(s)

Les travaux de réalisation du tunnel de Sidi Aïch, la section la plus critique du tracé de la pénétrante autoroutière Béjaïa - Ahnif, continuent d’avancer doucement, mais sûrement. Le taux d’avancement du projet dépasse, actuellement, les 60 %. Selon la direction des travaux publics (DTP) de Béjaïa, le groupement d'entreprises sino-algérien (CRCC-SAPTA) en charge de réaliser ce tunnel a déjà creusé 1 000 mètres linaires sur 1,7 km prévu. Aucune date précise n’a été avancée par la DTP de Béjaïa quant à la livraison de cette section de la pénétrante autoroutière, qui permettra l’évitement de la ville de Sidi Aïch. «Le creusement du tunnel de Sidi Aïch continue d’avancer. Pour le moment, l’on a creusé 1 000 mètres linéaires», a-t-on informé. Par ailleurs, le DTP de Béjaïa a soulevé quelques contraintes qui freinent le bon déroulement des travaux du creusement de ce tunnel. Il s’agit, selon ce responsable, d’une opposition émanant de certains citoyens de la commune de Sidi Ayad, qui réclament l’indemnisation de leurs terrains. À ce propos, le DTP de Béjaïa a souligné que les expropriés terriens, dont les terres ont été réellement touchées par le tracé de la pénétrante, ont été indemnisés. «Nous indemnisons uniquement les propriétaires dont les terres ont été touchées par le tracé», a-t-il affirmé. Au total, pas moins de 3 637 propriétaires terriens, expropriés dans le cadre du projet de réalisation de la pénétrante autoroutière Béjaïa vers Ahnif, ont été indemnisées. Le montant global de ces indemnisations versées aux expropriés s’élève à 11 215 535 337, 00 DA. Le dossier des indemnisations était en partie à l’origine du grand retard accusé dans l’avancement des travaux de réalisation de ce projet structurant, devant relier le port de Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest. L’autre contrainte ayant influé négativement sur l’avancement de ce chantier est d’ordre technique. Elle est liée à la nature du terrain de la section comprenant la réalisation dudit tunnel. En effet, explique-t-on, environ 80% des sols du tunnel sont classés dans la catégorie 5 dans la coupe géologique, soit la plus mauvaise des classes de 1 à 5. Dans ces conditions, l’entreprise réalisatrice prend presque une journée complète, 23h53 exactement, pour le creusement d'un mètre linéaire. En outre, et pour éviter tout effondrement, les travaux de creusement sont menés de façon manuelle dans le souci de garantir la stabilité du terrain. Pour rappel, interpellé mi-septembre à l’APN par un parlementaire de Béjaïa sur les projets en cours de réalisation dans la wilaya, le ministre des Travaux publics et du Transport, Abdelghani Zaâlane, a annoncé que la livraison de la pénétrante interviendra avant fin 2019. Il a affirmé dans ce sillage que le taux de réalisation de cette pénétrante s’étendant sur un tracé de 100 kilomètres a atteint les 75 %. Il a également fait savoir que l’État a décidé d’injecter dans ce projet une enveloppe supplémentaire d’une dizaine de milliards de dinars, puisés du budget voté dans le cadre de la loi des finances pour l’exercice 2019.

B. S.