Grève des lycéens du technicum

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Les élèves du technicum de Tizi-Ouzou ont enclenché un mouvement de grève, avant-hier, dimanche, pour dénoncer les manques qui entravent le bon déroulement de leur scolarité.

Tôt dans la matinée d’avant-hier donc, les élèves se sont rassemblés devant l’entrée principale du lycée situé à la Nouvelle-ville de Tizi-Ouzou, marquant ainsi le début d’une grève. Une plateforme de revendications a été transmise à leurs interlocuteurs. Beaucoup de soucis ont été exprimés par les élèves mais le plus important et le plus urgent est incontestablement l’insécurité qui règne à l’intérieur de l’établissement. Elèves, parents et enseignants s’accordent à dire que ce volet doit être rapidement pris en charge pour garantir leur sécurité. Des témoignages font savoir que des extra, généralement des délinquants, font irruption dans la cours dans l’enceinte, pour semer la terreur parmi les élèves. Les parents craignent que ces derniers amènent avec eux leurs fléaux qu’ils transmettront inévitablement à leurs enfants. Pire que ça, ces derniers craignent des agressions de tous genres. En plus, les élèves déplorent l’absence d’une salle de sport qui leur permettra de suivre le programme dans toutes les conditions climatiques. Ainsi, les lycéens en grève espèrent que leur action interpellera les responsables à tous les niveaux afin de prendre en charge ces problèmes dans les plus brefs délais. Des problèmes vécus dans un passé très récent dans d’autres établissements. C’est le cas à Aït Aïssa Mimoun où les élèves du nouveau lycée ont dû recourir à la grève, il y a deux ans, pour alerter sur les dangers des infiltrations des délinquants dans leur établissement. Ces derniers entraient dans la cours avec leurs motos et sèment la terreur parmi les élèves jusqu’au jour où l’établissement a été paralysé par la grève. Le problème a été réglé par les autorités compétentes. Et c’est l’espoir qui anime les élèves du technicum qui sont entrés en grève depuis hier.

Akli. N.