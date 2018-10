La RN26 toujours fermée

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

La RN26, l'axe le plus important de la wilaya de Béjaïa, est fermée à la circulation automobile pour le deuxième jour consécutif par des habitants au niveau d'Abadou, localité située entre Sidi-Aïch et El-Kseur. La fermeture de cette route qui dessert les villes du couloir de la Soummam et qui permet de joindre Alger et toutes les wilayas de l'ouest du pays, provoque la paralysie presque totale de la wilaya. En effet, la fermeture de la RN26 réduit immanquablement l'activité du port qui est le poumon économique de la wilaya. Les autres entreprises ne peuvent également ni expédier leurs marchandises vers les clients qui les attendent ni prendre livraison de celles qui leur ont envoyé leurs fournisseurs. Dans les files de voitures bloquées dans les deux sens de la circulation, il y a peut-être des malades que l'on doit évacuer en urgence dans les structures de soins, des voyageurs qui doivent prendre l'avion, des travailleurs et des étudiants qui doivent rejoindre à l'heure qui son atelier, qui sa salle de classe… L'opinion se demande parfois si les protestataires ont conscience des conséquences négatives de leur acte ? Leurs revendications concernant l'amélioration de leurs conditions de vie sont sûrement légitimes, car sans doute, pour arriver à prendre cette décision extrême de fermer la route, ils ont dû frapper à plusieurs portes mais sans résultats concrets. Mais est-il nécessaire pour des habitants de la localité de pénaliser la moitié de la population d'une wilaya pour attirer l'attention des responsables sur les problèmes qu'ils vivent ? D'ailleurs, le premier magistrat de la wilaya a décrété que les revendications de ceux qui ferment les routes ne seraient pas prises en considération. De l'avis général, il serait plus logique pour les protestataires de faire pression directement sur les services concernés.

B. Mouhoub