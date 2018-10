«Une stratégie contre les inondations en préparation»

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Lors de la visite de travail qu’il a effectuée, avant-hier, dans la wilaya de Boumerdès, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a parlé de l’élaboration d’une stratégie nationale efficace, en coopération avec l'Union européenne, pour faire face aux inondations et à toute autre situation d'urgence.

Une stratégie qui sera annoncée prochainement lors d'une grande journée consacrée aux médias, indique le ministre, soulignant la nécessité d'accélérer les projets visant à éliminer le phénomène des inondations, notamment celles provoquées par les crues de l’oued de Boudouaou. Il estime, dans ce sillage, que le phénomène des inondations est particulièrement dû aux changements climatiques dans la région du Maghreb. Étant donné que les inondations concernent tous les secteurs, une coopération est en cours avec son ministère et celui de l'Intérieur, et à laquelle a été associée la société civile, afin de faire face aux éventuels dangers, ajoute Necib. Dans ce sens, le premier responsable du secteur des ressources en eau indiquera que la stratégie nationale qui sera annoncée prochainement révélera les capacités de l'Algérie à faire face à ce phénomène et la recherche est en cours pour trouver des mécanismes efficaces pour sa mise en œuvre, à même de protéger le pays de toute éventuelle inondation. Par ailleurs, le ministre a visité le projet de la station de dessalement d'eau de mer de la municipalité de Cap Djinet, où il indiquera que ce projet ambitionne de couvrir les communes de Bordj Ménaïel, Les Issers, Chabet El Ameur et Timezrit en eau potable. Cependant, les citoyens de la région continuent de se plaindre de contraignantes pénuries d’eau, qui les oblige à acheter des citernes au prix fort. Le ministre s’est également rendu à Khemis El Khechna où il a dressé un constat concernant la capacité du réservoir d’eau de cette région à alimenter les villages Larbatache, Keddara et Bouzegza. Necib a fait état, dans ce cadre, de 10 000 piratages du réseau eau potable, commis par des citoyens, soulignant qu'il existait des «cas convenus, par consentement mutuel», tandis que trois mille autres sont à l’étude au niveau des instances judiciaires. La gravité de la pratique a incité le ministre à donner des instructions fermes au wali de Boumerdès, afin de prendre en charge cet épineux problème. Concernant le projet d’un barrage dans la municipalité des Issers, le ministre a déclaré qu’il a été annulé en raison de la présence, sur les lieux, d'une activité commerciale importante et d’une population nombreuse.

Hocine Amrouni