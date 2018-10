Trois opérations accordées par le MJS

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

Dans le cadre du développement et de l’amélioration des capacités d’accueil au niveau du centre national des sports et loisirs de Tikjda (CNLST), situé sur les hauteurs de la commune d’El-Esnam, dans la wilaya de Bouira, plusieurs opérations de réhabilitation, de modernisation et de rénovation d’infrastructures seront lancées prochainement. En effet et selon le chargé de communication du CNLST, Belkacemi Mohammed Ameziane, au moins trois importantes opérations ont été accordées par le ministère de la Jeunesse et des sports au profit de ce centre, situé au cœur du massif du Djurdjura, à plus de 1 400 mètres d’altitude. Il s’agit de la réhabilitation du bloc d’hébergement «E», de la réhabilitation de l’auberge des jeunes du CNSLT et, enfin, de la pose d’une pelouse de dernière génération pour le stade olympique actuellement en cours de réalisation. «Après la dernière visite du ministre de la Jeunesse et des sports au niveau de notre centre, trois importants projets nous ont été accordés. Il s’agit pour nous d’un encouragement important qui s’inscrit dans le cadre de notre engagement pour l’amélioration des conditions de prise en charge au niveau CNSLT, soit pour les touristes ou les sportifs qui viennent effectuer leurs stages de préparation en haute montagne», a déclaré, hier, M. Belkacemi. Selon notre interlocuteur, des fiches techniques et des études sont actuellement en cours d’élaboration pour le lancement de ces trois importantes opérations. «Le bloc ‘E’, après sa modernisation et sa réhabilitation, disposera d’une capacité d’accueil de près de 150 lits. L’auberge des jeunes du centre sera aussi modernisée et disposera de nouvelles normes touristiques. Le nouveau stade olympique, actuellement en cours de réalisation, sera doté d’une pelouse en gazon synthétique de dernière génération et de certains équipements comme l’éclairage, ce qui répondra favorablement aux attentes des équipes de haut niveau. Après l’accord du ministre de la Jeunesse et des sports, ces trois projets sont d’ores et déjà au stade d’études et d’estimations pour préparer le lancement des travaux», a ajouté le chargé de communication du CNSLT. À noter, enfin, que le CNSLT a participé, le mois de septembre dernier, au Salon du sport et de la remise en forme initié chaque année au niveau du palais des expositions à Alger. Selon M. Belkacemi, le CNSLT prendra également part au Salon international des équipements de tourisme qui se tiendra prochainement à Alger.

Oussama Khitouche