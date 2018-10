Grève générale des transporteurs aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Une grève générale des transporteurs de voyageurs est prévue pour aujourd’hui, mardi, ce qui va affecter les différentes destinations de la haute vallée de la Soummam. Ce débrayage touchera les lignes desservant Akbou aux différentes destinations, à savoir Tazmalt, Ighil Ali, Ait R’zine, Boudjelil et la ligne Tazmalt - Béjaïa, a-t-on appris de Kamel Ichaâlalène, coordinateur syndical affilié à l’UGCAA (Union générale des commerçants et artisans algériens). Par cette action, les transporteurs entendent dénoncer «l’anarchie» qui règne au niveau des arrêts facultatifs inter willayas, ce qui leur pose d’énormes problèmes dans leur travail. Il s’agit de ce fait d’une guerre contre les arrêts inter willayas et les arrêts communaux». Les contestataires interpellent la tutelle pour «la séparation de ces arrêts et le respect du facteur de distance. «Cette grève sera illimitée jusqu’à ce que la tutelle intervienne pour réglementer ces arrêts», menace le syndicaliste qui ajoutera «qu’un préavis de grève a été envoyé depuis le 30 septembre dernier aux différents services concernés» mais qui n’ont pas bougé d’un iota. Ainsi, une réunion regroupant les différents services, sécurité, collectivités locales et sous-préfecture, entre autres, a eu lieu mardi dernier à Tazmalt : «Il y a été convenu lors de cette réunion le rétablissement de ces arrêts avec l’appui de la gendarmerie, notamment au niveau d’Allaghen (une localité huppée de la commune de Tazmalt et considérée, à juste titre, comme un important axe transitaire routier), mais en vain», précisera notre interlocuteur. Les bus, dits «passagers», venant d’autres willayas qui traversent ces localités ne respectent pas, selon les frondeurs, leurs arrêts notifiés par la direction des transports. Et par conséquent, les transporteurs locaux se trouvent dans une situation précaire. La direction a de son devoir de protéger, ajoute-t-on, «les têtes de file qui desservent cette ligne». Par ailleurs, d’autres points sont soulevés dans le manuscrit adressé aux concernés. Il s’agit précisément de l’arrêt «immédiat» du «bourrage des lignes»… «Il se trouve à l’état actuel des lignes à 40 bus alors que c’est très chargé. Chose qui affectera irrémédiablement la carte d’horaire», s’exclame M. Ichaâlalène.

Menad Chalal