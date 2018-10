Découverte de matières explosives à la gare routière

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Les services de sécurité de Boumerdès ont découvert, hier, des matières explosives à la gare routière de la ville des Issers, plus précisément à proximité du siège de la sûreté urbaine, a-t-on appris de sources fiables. Selon les mêmes sources, la présence sur ces lieux grouillant de passagers d’un sachet suspect, a vite attiré l’attention des services de sécurité qui ont immédiatement encerclé les lieux et ont fait exploser les matières explosives en question sans enregistrer de dégâts. Le ou les poseur(s) de ces matières explosives avaient visiblement l’intention de faire le plus grand nombre de victimes possible. Fort heureusement, la vigilance des services de sécurité a évité un probable carnage.

Hocine Amrouni