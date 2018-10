Arrestation de trois dealers

Par DDK | Il ya 1 heure | 70 lecture(s)

Les agents de la brigade de lutte contre le trafic de drogue dépendant de la PJ de la sûreté de wilaya de Béjaïa ont arrêté, dernièrement, trois individus en possession de plus d’un kilo de kif traité, apprend-on de source policière. Les trois présumés étaient en train d’écouler leur marchandise sur le chemin menant vers le mont Gouraya, sur les hauteurs de Béjaïa-ville, quand ils ont été appréhendés par des agents de la brigade de lutte contre les stupéfiants en flagrant délit de vente de marchandise prohibée. Connus des services de police et âgés de 37, 30 et 25 ans, les trois dealers, répondant aux initiales H. S, Z. A. et T. N, ont été présentés devant le procureur de la République près la cour de Béjaïa, qui les a écroués, notamment pour «détention et vente de drogue (kif traité)».

F. A. B.