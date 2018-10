Des villageois d’Ouled Abed assiègent la mairie

Par DDK | Il ya 49 minutes | 71 lecture(s)

Des dizaines de citoyens du village Ouled Abed, relevant de la commune d’Aïn El-Hadjar, à une dizaine de kilomètres à l’Ouest du chef-lieu de Bouira, se sont rassemblés, hier matin, devant le siège de leur commune. À travers leur action, les protestataires réclament principalement le raccordement de leur localité au réseau du gaz naturel. Selon des représentants des protestataires, la bourgade en question demeure l’une des dernières, dans cette localité, à ne pas disposer d’un réseau de gaz naturel, soulignant que les citoyens souffrent sensiblement de ce manque. Ils ont aussi ajouté que leur village, qui compte plus de 600 habitants, ne dispose pas non plus d’un dépôt pour la vente du gaz butane. Les revendications des villageois ne s’arrêtent pas là, puisqu’ils demandent, en outre, l’inscription de projets d’aménagement urbain, l’affectation d’un nombre suffisant de bus pour le transport scolaire et la réhabilitation de l’unique école primaire que compte Ouled Abed. Ils ont aussi dénoncé le manque de couverture sanitaire et de téléphonie mobile au sein de leur localité, qui ne dispose pas non plus d’un réseau d’internet sans-fil : «Nous sommes venus crier notre ras-le-bol. Notre village est dépourvu de toutes les commodités nécessaires à une vie décente : gaz naturel, couverture sanitaire… Nous souffrons aussi des coupures d’eau, qui peuvent durer des semaines entières sans que les responsables locaux ne réagissent. Les élus doivent répondre favorablement à nos revendications légitimes !», insiste un représentant des villageois, qui ajoute que des revendications portant sur la réalisation d’une salle de soins, et sa dotation des moyens nécessaires, ainsi que d’un stade ou d’une maison de jeunes ont été également soumises au premier responsable de cette commune. À noter que les protestataires ont été reçus par le maire d’Aïn El-Hadjar, qui a tenu à les rassurer, affirmant que l’étude technique pour le raccordement du village au gaz naturel a été déjà réalisée par les services techniques de la mairie. Selon l’édile communal, celle-ci sera prochainement soumise aux services de la wilaya pour la concrétisation du projet. Concernant les coupures récurrentes de l’AEP, le même responsable a, là aussi, assuré qu’un projet pour la réhabilitation du réseau de distribution du village a été inscrit, dans le cadre du programme PCD 2018, et les travaux seront prochainement lancés. Concernant le reste des revendications, le maire fera savoir que des demandes seront adressées à plusieurs directions de wilaya, pour pallier aux manques soulevés. Les protestataires se sont dispersés par la suite dans le calme.

Oussama K.