Ouverture d’une agence commerciale de la Sonelgaz

Une nouvelle agence commerciale de la Société de distribution d'électricité et de gaz (SDC), filiale de Sonelgaz de Boumerdès, a ouvert ses portes, samedi dernier, au niveau du quartier des 1 500 logements de Si Mustapha, municipalité située à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès. Cette agence commerciale prendra en charge les demandes de raccordement au gaz naturel et à l'électricité, le paiement des factures et les doléances des citoyens de Si Mustapha, Zemmouri et Legata.

H. Amrouni