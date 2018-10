Le suicide en ascension

Par DDK | Il ya 49 minutes | 92 lecture(s)

Environ 34% des cas de l’activité anthologique du service de la médecine légale du CHU Nedir Mohamed concerne le suicide. Le fait est révélateur, selon le responsable du service, Pr Boulassel, de «l’augmentation» conséquente du nombre de suicides dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Le constat établi fait part d’une «augmentation de cas de suicide par pendaison notamment, suivi de prise de médicaments et certaines substances». Notons, que l’activité anthologique au CHU, est liée souvent à la criminologie, dans les cas d’homicides, puis, aux suicides, d’un autre coté. Pour l’année dernière, 225 autopsies ont été réalisées. Pour cette année, 197 cas. L’activité thanatologique «en croissance», et annuellement, le service effectue entre 180 et 300 autopsies.

K. H.