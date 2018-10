La police poursuit la traque des dealers

Par DDK | Il ya 49 minutes | 67 lecture(s)

La police continue de sévir contre le trafic de stupéfiants dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Les dealers et autres personnes en lien avec la vente et la consommation ont été traqués sans merci. C’est ce qui apparaît à la lecture du communiqué émanant de la sûreté de wilaya faisant le bilan des activités du mois de septembre. Aussi, précise-t-on, le volet relatif aux infractions à la législation des stupéfiants et substances psychotropes, ce sont dix-sept affaires qui ont été traitées conduisant à l’arrestation de vingt et une personnes. Présentées au parquet, trois d’entre elles ont été placées en détention préventive alors que seize autres vont comparaître pour répondre de leurs méfaits. Les deux sont actuellement sous contrôle judiciaire. Cette traque continue des dealers apparaît également à la lumière des chiffres relatifs à la lutte contre la criminalité urbaine. A ce titre justement, ce sont quelque 284 opérations coup-de-poing qui ont ciblé trois 346 points dans les quartiers sensibles, lieux publics, cafés maures, marchés, gare routière, voire aussi les chantiers de construction. Les contrôles ont concerné 4 524 personnes, dont 22 ont été présentées au parquet pour divers délits comme les stupéfiants justement. La lutte s’est poursuivie avec la même intensité concernant les crimes et délits contre les biens comme les vols simples et les dégradations. 34 affaires ont été traitées durant ce mois de septembre mettant en cause 53 personnes. Pour leur part, les atteintes contre les personnes restent toujours à un niveau inquiétant. Les agressions se sont multipliées ces derniers mois à tel point qu’on a assisté à des crimes en plein centre-ville de Tizi-Ouzou. La lutte se poursuit sans relâche, comme l’indique le communiqué des services de la police qui fait état de 139 affaires traitées dans le volet des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes. Coups et blessures volontaires, menaces et injures ont été les faits reprochés aux 199 personnes interpellées dont 196 ont été présentées au parquet. Enfin, notons que les services de la police judiciaire poursuivent aussi leur traque des auteurs d’agressions contre la pudeur. 27 personnes ont été arrêtées dans 9 affaires qui ont été traitées.

Akli. N