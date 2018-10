«La filière suffoque»

Par DDK | Il ya 48 minutes | 101 lecture(s)

«Le produit algérien couvre largement les besoins du marché national avec des produits diversifiés et de qualité», a indiqué le président de la fédération de l'industrie agroalimentaire, Abdelwahab Ziani.

Il n’empêche que le développement de la filière agroalimentaire bute sur plusieurs obstacles. S’exprimant hier matin sur les ondes de la chaîne I de la radio nationale, M. Ziani fera, en effet, savoir que «plusieurs contraintes freinent le développement de l’industrie agroalimentaire». Il cite notamment le problème de la bureaucratie le qualifiant de «poids lourd». L’invité de la radio algérienne insiste sur les lourdeurs administratives qui ne suivent pas, selon lui, la vitesse de l'entreprise d’aujourd'hui. Il rappelle que l'entreprise a besoin de produire, d'exporter et d'aller vite partout, et il faudrait, affirme-t-il, que toutes les administrations suivent la suive de façon à libérer les initiatives. Interpellé sur la qualité des produits fabriqués localement et ne répondant pas aux exigences du consommateur algérien, Ziani en appelle à la conscience des Algériens pour consommer le «Made in bladi», soulignant la nécessité de changer la mentalité du consommateur en encourageant le produit national. A cet effet, l’intervenant de la radio algérienne a lancé un appel à tous les producteurs algériens pour intensifier la production. Par ailleurs, il a tenu à saluer le gouvernement «qui accompagne les producteurs algériens et insiste sur l’organisation de leurs activités, dans le cadre de la stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbures». Pour rappel, M. Abdellwahab Ziani avait déclaré que «pour relancer l’industrie nationale, limiter les coûts du transport de ses intrants et développer ses exportations, il est indispensable pour l’Algérie de disposer d’une flotte maritime conséquente, pour exporter et faire des économies d’échelle, parce qu’entre un container de 200 dollars et celui de 100 dollars, il y a 50% de différence».

L. O. CH.