Les élus convoqués par le wali

Après près d'un an de blocage de l’APC de Legata, dans la daïra de Bordj Ménaïel, à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, les signes de détente semblent se profiler à l'horizon. Et pour cause, le nouveau wali de Boumerdès, Salamani Mohamed, a provoqué, lundi dernier, une importante réunion avec les membres de l’Assemblée populaire communale de cette municipalité en présence des responsables locaux de la wilaya, dont le P/APW, Azzedine Gana, le premier responsable de la direction de la réglementation et affaires générales (DRAG) et le chef de la daïra de Bordj Ménaïel. L’objectif visé par le premier magistrat de la wilaya est de mettre fin à ce blocage qui a influé négativement sur le développement de cette municipalité rurale. Pour rappel, l’Assemblée populaire communale de Legata est bloquée depuis les élections municipales de novembre dernier, en raison de la mésentente des élus des différentes formations politiques issues de ces élections. «La présidence de l’Assemblée populaire communale est réclamée par les formation du rassemblement national démocratique, contrôlé par Kamel Berezouane, et celle de Moussa Touati dont la liste est conduite par Mohamed Bournissa. Les deux formations politiques ont obtenu, pour rappel, quatre sièges chacune lors des élections locales sur les 15 sièges que compte l’Assemblée. La différence se trouve dans les voix exprimées. Le RND a obtenu 899 voix (21,9%) alors que le FNA a obtenu 898 voix soit (21,7%) sur les 4 262 voix exprimées. Les sympathisants des deux formations ont observé, à maintes reprises, des actions de protestation pacifiques devant le siège de l’APC pour réclamer la présidence de l’Assemblée populaire communale. Cet état de fait a créé un blocage qui a porté lourdement préjudice au développement local», a-t-on appris d’une source crédible. Après cette rencontre, les citoyens de la commune de Legata espèrent un dénouement heureux à cette situation qui n’a que trop duré.

Hocine Amrouni