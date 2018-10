L'APC sans secrétaire général

Par DDK | Il ya 48 minutes | 89 lecture(s)

Depuis près de deux ans, l'APC d’Aït Yahia Moussa est toujours sans secrétaire général. Après le départ à la retraite du titulaire, aucun autre fonctionnaire n'est affecté pour occuper ce poste névralgique. «C'est un intérimaire qui s'occupe de cette lourde tâche. En principe, l'administration doit remplacer le retraité par un autre secrétaire général. Il faut dire que c'est une pièce maîtresse au sein de l'administration», nous confiera un élu à l’APC d’Aït Yahia Moussa. Pour notre interlocuteur, tous les agents approchés à ce sujet ne veulent pas se postuler pour ce grade qu'ils considèrent comme un poste difficile et névralgique. «Nous interpellons l'administration de la wilaya d'affecter un secrétaire général à ce poste pour éviter tout retard dans l'élaboration de nombreuses missions dont s'occupe un tel administrateur», soulignera un autre fonctionnaire. Par ailleurs, dans cette commune rurale, les trois antennes administratives sont opérationnelles mais sans fibre optique. «Nous espérons que les antennes de mairie de Tafoughalt, d'Ath Attella et d'Iâllalen soient raccordées à la fibre optique pour faciliter la tâche aux employés. Sans Internet, ces dernières ne servent presque à rien. À présent, tout se fait à l'aide du fichier national», dira un autre adjoint au maire. À noter que la fibre optique est arrivée au chef-lieu depuis plus d'une année. «Le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales doit financer ces opérations», ajoutera un autre interlocuteur.

Amar Ouramdane