Deux nouveaux suspects arrêtés

Par DDK | Il ya 10 minutes | 14 lecture(s)

Après l’interpellation du premier suspect dans l’affaire de l’assassinat du jeune Mohammed. O, qui remonte à la soirée du 4 octobre dernier au niveau du quartier «château d’eau» de Bouira, deux autres personnes ont été appréhendées par les services de sécurité au cours de cette semaine. En effet et selon une source judiciaire, ces deux jeunes hommes, âgés de 32 et de 29 ans, sont soupçonnés d’être impliqués directement dans cette affaire. Le premier accusé âgé de 32 ans, répondant aux initiales K.M était, selon nos sources, présent lors de la rixe qui a précédé ce meurtre et a pris la fuite juste après. Après plusieurs jours de recherches, il a été finalement appréhendé par la police dans un quartier périphérique de la ville de Bouira. Le deuxième suspect, un jeune de 29 ans et répondant aux initiales A.M, originaire de la localité de Boghni dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a été interpelé au niveau de son domicile. Ce dernier est accusé d’avoir transporté avec son propre véhicule le deuxième accusé, sans pour autant informer les services de sécurité. Notre source précise, qu’un différend sur une somme de 8000 DA entre ces deux jeunes voisins, serait à l’origine de ce meurtre. Les trois accusés ont été mis sous mondât de dépôt par le juge d’instruction, en attendant les conclusions de l’enquête de la police, toujours en cours.

Oussama. K.