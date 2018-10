6 morts et 20 blessés en 24 heures

Par DDK | Il ya 10 minutes | 12 lecture(s)

Six personnes ont trouvé la mort et 20 autres ont été blessées suite à plusieurs accidents de la route survenus en une journée, au niveau national. «Durant la période allant du 9 au 10 octobre 2018, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période, dont cinq mortels ayant causé le décès de six personnes sur les lieux d’accidents et des blessures à 20 autres, traitées sur place, puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la protection civile», a indiqué la direction générale de la Protection civile via un bilan rendu public, hier. Le bilan le plus lourd a été enregistré à Adrar avec quatre personnes décédées et neuf autres blessées, suite «à une collision entre un minibus de transport de voyageurs et un véhicule léger, survenue sur la RN6, commune de Sebaâ, daïra de Tsabit», a-t-on encore précisé dans le même document. Par ailleurs, durant la même période, les unités de la Protection civile ont effectuée 2 645 interventions, pour des accidents de la circulation et domestiques, des évacuations sanitaires, etc. Les mêmes secours sont, aussi, intervenus pour l’extinction de deux incendies urbains au niveau des wilayas de Tindouf et Béjaïa. Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer.

Samira Saïdj