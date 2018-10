Un plan d’action en cours d’élaboration

Par DDK | Il ya 14 minutes | 16 lecture(s)

Le ministère du Commerce veut promouvoir les exportations des produits agricoles.

Pour ce faire, un plan d’action national pour la promotion des exportations des produits agricoles et agroalimentaires est en cours d’élaboration, a annoncé, avant-hier jeudi, le ministre du Commerce, Saïd Djellab. «Nous sommes en train de travailler sur un plan d’action national pour la promotion des exportations des produits agricoles et agroalimentaires, inspiré de la stratégie nationale des exportations», a-t-il indiqué lors d’un forum sur la filière fruits et légumes à l'export, organisé en marge du Salon de l'élevage et de l'agroéquipement. Il affirme, à ce propos, que deux instruments seront fin prêts d’ici la fin de l’année en cours pour la promotion des exportations hors hydrocarbures, notamment agricoles. Il s’agit, selon lui, d’un plan d’action pour la promotion des exportations des produits agricoles et d’une stratégie nationale de diversification des exportations. Ces deux instruments, explique-t-il, devraient consolider la politique commerciale engagée par les pouvoirs publics en faveur des exportations. Pour M. Djellab, une dynamique en matière d’exportation hors hydrocarbure est en train de se déclencher. Pour appuyer ses propos, il rappelle que durant les huit premiers mois de l’année 2017, les exportations algériennes hors hydrocarbures avaient atteint 1,2 milliard de dollars pour passer à 2 milliards de dollars durant la même période en 2018. Détaillant son plan d’action, le ministre a précisé qu’il s'articule sur cinq axes : la mise en place d’une cartographie des produits agricoles, la certification de l’ensemble des laboratoires de certification et de normalisation des produits agricoles, la compétitivité du produit agricole, la mise en place d’une logistique facilitant l’exportation de ces produits et l’accompagnent de l’exportateur à l’étranger. En outre, le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’encadrer les opérations d’exportation des produits hors hydrocarbures. Faisant le point sur l’encadrement financier, il a souligné, néanmoins, l’absence d’un système de financement adapté à l’exportation. De ce fait, des réformes sont prévues «pour qu’il y ait une adaptation des instruments de financement, y compris les systèmes bancaires et les services de soutien et d’aides à l’exportation», a-t-il encore indiqué. Parmi les actions prévues pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures, le ministre a cité l’introduction d’une prime à l’exportation basée sur la valeur ajoutée, la mise en place d’un agrément devant faciliter les exportations, la promotion du métier de l’exportateur et l’élaboration d’un guide au profit de l’exportateur.

L. O. CH