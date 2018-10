Souk El-Djemaâ lance sa Fête de la tomate

Par DDK | Il ya 13 minutes | 24 lecture(s)

Le collectif des habitants de Souk El-Djemaâ, une localité relevant de la commune de Toudja, a organisé, hier, la 1ère édition de la Fête de la tomate, avec le concours, notamment, des services agricoles de la wilaya. Le collectif des habitants de cette localité, à vocation agricole, avait expliqué l’un des organisateurs de cette manifestation avant son coup d’envoi, mettra en valeur le patrimoine matériel et immatériel de la région. «Une année après sa naissance, le collectif des habitants de Souk El-Djemaâ décide d'organiser un festival de la tomate au niveau du chef-lieu éponyme. Cette manifestation a pour objectif la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel de notre région ; elle vise aussi à tisser des liens solides avec le mouvement associatif des autres régions afin de mieux s'organiser à l'avenir», précise Yahia Goudjil, membre du collectif des habitants de Souk El-Djemaâ. Outre la tomate produite localement, d’autres produits également issus de l’agriculture ont été exposés et proposés à la vente aux nombreux visiteurs venus découvrir les potentialités agricoles de la région. Une région, même enclavée, qui recèle d’indéniables atouts pouvant la faire sortir de l’anonymat. «Le chemin à parcourir reste, certes, long et semé d’embûches, mais les objectifs visés restent à portée de main si l’on persévère», tranche notre interlocuteur, qui exhorte les pouvoirs publics à accompagner les fellahs de la région pour booster leur production. Hier, des cohortes de visiteurs affluaient sans discontinuer vers la placette principale du village Souk El-Djemaâ. Un lieu transformé, en l’espace d’une journée, en souk où les produits agricoles de la région (tomate, poivrons, citrouilles, maïs, citrons, raisins…), se vendaient comme des petits pains. En sus des produits agricoles, d’autres stands ont été dédiés aux articles décoratifs et produits artisanaux.

F. A. B.