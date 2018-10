46 000 doses de vaccin affectées pour la wilaya de Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 13 minutes | 23 lecture(s)

La wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié d’un quota de 46 000 doses de vaccin contre la grippe saisonnière, en prévision de la campagne de vaccination 2018-2019, dont le coup d’envoi sera donné après-demain, a déclaré le chef de service de la prévention auprès de la direction de la santé de Tizi-Ouzou. Le quota en question a été réparti à travers l’ensemble des structures de la santé de la wilaya. Pour rappel, l’opération de vaccination touchera les personnes âgées, les personnes qui présentent des pathologies bronchiques, les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes et les enfants. Il leur est d’ailleurs recommandé de se rapprocher des polycliniques les plus proches pour se faire vacciner. Ce qui reste le meilleur moyen de prévenir cette affection virale, dont les complications peuvent s’avérer graves pour les sujets à risque. Comme chaque année donc, le vaccin, également pris en charge par la sécurité sociale, sera aussi disponible au niveau des pharmacies. Il suffit de se munir d’une ordonnance médicale et de la carte Chiffa de l’assuré pour se faire administrer le vaccin antigrippal dans une officine. Notons, enfin, que l’opération se poursuivra jusqu’au mois de mars 2019.

Nadia Rahab