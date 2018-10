600 milliards de centimes dégagés

Par DDK | Il ya 13 minutes | 14 lecture(s)

Un projet portant réalisation d’un axe routier reliant les localités de Sghirat à Tidjelabine qui traversera la localité d’El Kerma et le quartier des 700 logements AADL, d’une distance globale de 10 km, avec deux ponts de 110 et 220 mètres ainsi qu’une pénétrante est officiellement retenu. Le coût global est estimé, si l’on croit une source digne de foi, à 600 milliards de centimes. L’enveloppe serait même dégagée. Pour la direction des Travaux publics, la réalisation de cet axe routier évitera aux automobilistes de rejoindre la capitale sans avoir à passer par la ville de Boumerdès, d’une part, et permettra d'atténuer la forte pression exercée par les centaines d'automobilistes sur la RN24 reliant les villes de Dellys et la ville de l’ex-Rocher noir, notamment durant les saisons estivales, d’autre part.

Hocine Amrouni