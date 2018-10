Opération éradication des points noirs

Par DDK | Il ya 14 minutes | 14 lecture(s)

Depuis le déblocage de l’APC d’Oued Ghir, l’exécutif communal semble faire de l’hygiène et de la protection de l’environnement une de ses priorités.

L’APC d’Oued Ghir s’attaque, ces jours-ci, et à l’approche de la saison des grandes pluies, dans le cadre d’une vaste opération de salubrité publique, aux points noirs défigurant l’environnement de la région et à l’origine des inondations dans les quartiers et sur la RN 12. «Nous allons sillonner tous nos villages pour curer les caniveaux et éradiquer les points noirs portant atteinte à l’environnement. Nos équipes de nettoiement sont mobilisées avec celles de la DTP, qui nous assistent notamment dans le curage des caniveaux longeant la RN 12», a indiqué le P/APC d’Oued Ghir, Yacine Ramdani, tout en promettant que cette opération s’inscrira dans la durée sous-forme de volontariat périodique, réunissant les agents, notamment de l’APC, les équipes de la DTP, les associations locales, les institutions étatiques et les entreprises privées. Après le curage, il y a plus d’une semaine, des avaloirs et caniveaux servant d’évacuation des eaux pluviales dans le village Ibachirene et au bord de la RN 12, l’APC d’Oued Ghir a organisé, avant-hier jeudi, une autre grande opération de curage du caniveau longeant la RN 12 au village Ibourassene et au chef-lieu communal. Cet endroit est l’un des points noirs, qui connaissent, chaque hiver, des débordements des eaux pluviales provoquant des inondations et causant la fermeture de la RN 12 à la circulation routière. «En plus de nos équipes de nettoiement, nous avons fait appel à la DTP, aux entreprises privées et à la Protection civile. Cette grande opération vise l’éradication de l’un des points noirs de la commune. Tout le monde constate que durant la saison des grandes pluies, cet endroit connait la stagnation des eaux pluviales, ce qui bloque la RN 12 à la circulation automobile», a affirmé l’édile communal. Les eaux stagnées dans ces lieux, parfois mélangées aux eaux usées, dégagement des odeurs nauséabondes, ce qui peut constituer un foyer de propagation de maladies à transmission vectorielle. Jeudi dernier, des tonnes de boue et autres détritus ont été évacuées par l’APC d’Oued Ghir à l’aide de ses engins et de ceux des entreprises privées, au terme de l’opération de curage du caniveau longeant la RN 12 à Ibourassene. Pour le maire d’Oued Ghir, au-delà du nettoyage, ces opérations visent la sensibilisation des citoyens de la commune sur la protection de l’environnement. «Il faut reconnaître que l’une des raisons principales de la dégradation de l’environnement reste l’homme. C’est nous qui sommes responsables de cette situation. Figurez-vous que, chaque jour, nous ramassons une centaine de sacs poubelle de canettes de bière et de bouteilles de boissons alcoolisées. Si chacun est libre de boire ou non de l’alcool, toutefois personne n’a le droit de jeter ses canettes de bière, une fois consommées, dans la nature. Donc, c’est une question de civisme. L’implication de tout le monde est nécessaire pour protéger notre environnement», a soutenu le maire d’Oued Ghir.

Boualem S.