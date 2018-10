Le directeur relevé de ses fonctions

Par DDK | Il ya 13 minutes | 23 lecture(s)

Le directeur de l’établissement public hospitalier Bachir Mohammed de la commune d’Aïn-Bessem, située à dix-sept kilomètres à l’Ouest de Bouira, a été relevé de ses fonctions par le ministère de la Santé, avant-hier.

En effet, selon des sources sûres, le premier responsable de cet hôpital a été démis de ses fonctions suite à des rapports «accablants», établis par plusieurs commissions d’enquête de la direction de la santé de la wilaya, de l’inspection générale des finances et de la fonction publique. Des rapports qui font suite à l’affaire du concours de recrutement dans différents postes d’administration organisé par la direction de cet hôpital, au mois de septembre dernier, à l’université de M’sila. Après l’annonce des résultats de ce concours, plusieurs dizaines de postulants avaient protesté devant la direction de cet hôpital et réclamé l’annulation des résultats. Les protestataires avaient relevé, pour rappel, plusieurs «irrégularités et dépassements» dans l’organisation de ce concours, mais aussi dans l’évaluation des dossiers et la correction des copies d’examen de chaque module. La direction locale de la fonction publique et la direction de la santé avaient, alors, réagi en annulant les résultats et en gelant le concours en question. En parallèle, plusieurs commissions d’enquête ont été dépêchées à l’hôpital, afin de vérifier minutieusement les procédures entreprises par la direction de cet hôpital pour le lancement du concours en question. Le désormais ex-directeur a été remplacé par M. Ibassen Achour, ancien directeur de l’EPH d’Azazga, dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Le nouveau responsable a été installé officiellement, jeudi dernier.

Oussama K.