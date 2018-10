Le transport inter-wilayas paralysé par une grève

Par DDK | Il ya 14 minutes | 14 lecture(s)

Les transporteurs de voyageurs intervenant sur la ligne entre les localités de M'Chedallah, dans la wilaya de Bouira, et Akbou, dans la wilaya de Béjaïa, sont en grève depuis avant-hier jeudi. Le débrayage a été décidé pour dénoncer «les nouvelles mesures de la direction de transport de la wilaya de Béjaïa, visant à interdire aux transporteurs d’effectuer des arrêts et des haltes presque tout le long de la ligne traversant cette wilaya, sur une distance de plus de 45 km», informent les transporteurs rencontrés jeudi dernier au niveau de la limite administrative entre les deux wilayas, à hauteur de la commune de Chorfa. Un point où les protestataires ont d’ailleurs improvisé un rassemblement de protestation. Ces derniers affirment que cette nouvelle mesure d’interdiction a débuté par une «véritable rafle et campagnes de sanctions, opérées par les services de sécurité de la daïra d'Akbou». Toujours selon nos interlocuteurs, cette campagne des services de sécurité a été sanctionnée par la mise en fourrière de plusieurs bus de transport dès le premier jour. Nos interlocuteurs ajoutent qu’une rencontre a même été tenue jeudi dernier entre les directeurs des transports des deux wilayas, mais sans grand résultat, «sinon celui de nous priver de la moitié de nos recettes quotidiennes en nous empêchant de marquer des haltes au niveau des petits arrêts», déplorent-ils. A signaler que seules deux haltes sont permises aux transporteurs, à Allaghen et Tazmalt. Les grévistes se diront obligés d’effectuer des arrêts au niveau de plusieurs points, notamment entre Tazmalt et Akbou, puisque des milliers de citoyens empruntent cette ligne quotidiennement : «Des centaines d'ouvriers de la daïra de M'Chedallah, qui travaillent au niveau de plusieurs unités économiques entre Tazmalt et Akbou, ne peuvent désormais plus descendre devant leurs lieux de travail. Nous transportons aussi des enseignants, des écoliers et des familles qui nous demandent d’être déposés au niveau de ces points ! Ils seront obligés de se débrouiller tout seuls désormais !», précise l’un des transporteurs grévistes. Pour en savoir plus, nous nous sommes déplacés vers Tazmalt pour interroger les responsables concernés. Cependant, le maire et le chef de daïra n'étaient pas présents dans leurs bureaux lors de notre passage. Le responsable de la sûreté de cette daïra, invité à s’exprimer à ce sujet, nous orientera vers la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béjaïa, refusant ainsi de répondre à toute question. En attendant une probable issue, les grévistes, au nombre de 22, se disent déterminés à aller jusqu'au bout de ce mouvement de grève «illimitée». A noter aussi que les 24 transporteurs intervenant sur la ligne M'Chedallah – Bouira se sont solidarisés avec les grévistes, en observant, eux aussi, un arrêt de travail.

Oulaid Soualah