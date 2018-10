Destruction de sept casemates à Bouira

Par DDK | Il ya 13 minutes | 14 lecture(s)

Lors d’une opération militaire menée mercredi dernier, les forces de l’ANP ont découvert et détruit sept abris de terroristes dans lesquels ont été trouvés des effets vestimentaires et divers objets. C’est ce qu’indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Le MDN indique également, à travers le même communiqué, que différentes saisies ont été opérées à travers le territoire national, notamment d’un fusil à lunette et d’un chargeur de munitions garni, au Sud du pays, précisément Djanet, par les éléments du quatrième RM.

Bachir A.