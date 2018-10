«Les efforts déployés par l'ANP ont porté leurs fruits»

Par DDK | Il ya 13 minutes | 14 lecture(s)

Les efforts déployés dans nombre de domaines ont porté leurs fruits et démontré le haut niveau de complémentarité et de cohésion existant entre les différentes formations de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué la revue de l'Armée, "El Djeich" dans son dernier numéro. "Les efforts déployés dans nombre de domaines ont porté leurs fruits et démontré le haut niveau de complémentarité et de cohésion existant entre les différentes formations de l'ANP, comme le démontrent clairement les différentes opérations de combat qu'elles ont exécutées et qui simulent les conditions véritables de la bataille", a souligné "El Djeich" dans son éditorial. Pour El Djeich, ce sont des exercices visant en premier lieu à tester le haut niveau de disponibilité opérationnelle des unités ainsi de l'entrainement des commandants et des états-majors à la conduite des opérations, tout en consolidant leur savoir-faire en matière de planification, de préparation, d'organisation et d'exécution. En ce sens ces opérations de combat, exécutées le "plus souvent avec des munitions réelles", sont de nature à "préserver et consolider la disponibilité opérationnelle", comme l'a souligné le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah. L'ANP, a opéré de "grandes avancées" sur la voie du développement ainsi que celle s'agissant de dispenser aux éléments de connaissances "pointues" dans diverses spécialités du métier des armes, a soutenu la même source. Pour la revue de l'ANP, dès lors que le développement du corps de bataille de nos forces armées exige que l'on accorde à la formation un "intérêt particulier", ce secteur n'a eu de cesse d'enregistrer, au cours des dernières années, "un saut qualitatif" ayant contribué à la formation d'une ressource humaine "qualifiée et compétente" ainsi qu'un "combattant complet" sur les plans militaire et scientifique, en mesure de s'acquitter "pleinement" de son rôle au sein des forces armées en temps de paix comme en temps de guerre. Le Haut commandement de l'ANP conduit aujourd'hui cette "démarche scientifique réussie" en l'entourant de toute "l'attention voulue" dans toutes ses phases, dans le cadre du processus de développement du corps de bataille des forces armées, a noté la même source, observant que c'est un corps de bataille qui demeure en "permanence au premier rang de ses priorités et de son intérêt, au regard de la multiplicité de ses formations et de la complémentarité de ses branches".