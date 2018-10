L’accès au deuxième cycle pour tous

Par DDK | Il ya 13 minutes | 19 lecture(s)

Les étudiants de l’université Mouloud Mammeri ayant obtenu leurs diplômes de licence et désirant s’inscrire au master doivent désormais le faire via un site électronique réservé à cet effet. Cependant, cette nouvelle procédure n’a pas manqué de susciter l’ire des diplômés dans la mesure où ceux-ci se sont heurtés à des «anomalies» et des «disfonctionnement du site», justifiant que même des majors de promotion se sont retrouvés sur la liste des non reçus. Pour mettre fin aux inquiétudes des étudiants, la faculté de droit et des sciences politiques a informé la masse estudiantine, par le biais d’un communiqué, que tous les dossiers des postulants ayant obtenu leurs diplômes de Licence seront acceptés. Concernant les admis auxquels le premier choix a été refusé, ils peuvent déposer un recours au niveau de l’administration qui se chargera de l’étudier dans les meilleurs délais. La faculté assure, en outre, que les inscriptions resteront ouvertes jusqu'à ce que le dernier postulant soit orienté, vu les grandes perturbations que connaît le site depuis son lancement. Notons, par ailleurs, que les étudiants de la faculté des sciences humaines et sociales ont revendique l’«égalité entre les promos précédentes et actuelles», arguant que, les années précédentes, l’accès au master a été sans conditions, contrairement à cette année. Pour rappel, des conditions pour être reçu au dexième cycle sont réclamées à travers plusieurs facultés au niveau national. Des propositions que les étudiants rejettent fermement.

Lyes Mechouek