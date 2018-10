La 2e AG à partir de demain à Alger

Par DDK | Il ya 44 minutes | 65 lecture(s)

La deuxième assemblée générale du mécanisme de l’Union africaine de coopération policière Afripol se tiendra les 15 et 16 du mois en cours, à Alger.

C’est ce qu’a fait savoir un communiqué rendu public, hier, par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). La deuxième session de l’assemblée générale d’Afripol est co-organisée par le mécanisme de l’Union africaine de coopération policière et la Direction générale de la sûreté nationale. A retenir qu’Afripol est une institution technique de l’Union africaine pour le mécanisme de coopération policière. L’assemblée générale, qui se compose des chefs de police des États membres de l’Union africaine, est l'organe technique et délibérant suprême d'Afripol, chargé de diriger les affaires de police en Afrique aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique. Outre les chefs de police africains, prendront part à cette AG des organisations de coopération policière régionale et internationale, «à l’instar de la Commission à la Paix et à la Sécurité de l’Union africaine et des experts y relevant, le Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme (CAERT) et des partenaires internationaux», a indiqué le même document. Cet événement «sera rehaussé par la présence des hautes autorités du gouvernement algérien, du secrétaire général de l’Organisation internationale de police criminelle Interpol et du secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur», a encore ajouté la même source. Selon la DGSN, cette rencontre permettra un échange de vues et de données ainsi que d’expérience sur la lutte contre diverses formes de criminalité transnationale organisée, y compris le terrorisme, l’extrémisme violent et la criminalité émergeante, et conviendra des priorités stratégiques. Elle formulera «des recommandations concrètes sur une coopération efficace en matière de prévention et de lutte contre ces crimes». Par ailleurs, il est utile de souligner que le directeur exécutif d'Afripol, Tarek Ahmed Chérif, avait affirmé dans une déclaration à l’APS que «l'Algérie accomplit un rôle pionnier et important dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité sous toutes ses formes».

Samira Saïdj