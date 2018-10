Une centaine de Harragas prennent le large vers l’Espagne

Par DDK | Il ya 43 minutes | 148 lecture(s)

Une centaine de harragas ont pris le large, dans les nuits de mercredi et jeudi derniers, à bord de dix embarcations vers l’Espagne à partir des côtes de Cap Djinet, localité sise à une trentaine de kilomètres à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès. L’on ignore encore si les concernés sont arrivés à destination. Le mois de septembre dernier, 63 jeunes hommes âgés entre 20 et 40 ans, originaires de nombreuses municipalités de la wilaya de Boumerdès et de la wilaya de Tizi-Ouzou, avaient également quitté à bord de cinq embarcations, les côtes de Cap Djinet en direction des côtes espagnoles, vers l’île de Palma de Majorque. Après une traversée qui aura duré une vingtaine d’heures, les 63 harragas sont tous arrivés sains et saufs à destination. Pour rappel, l’année dernière, près de 700 jeunes ont pris le large vers les côtes espagnoles à partir des différentes villes côtières de la wilaya de Boumerdès, notamment Dellys et Cap Djinet. Selon de nombreux habitants des régions côtières de la wilaya de Boumerdès, le phénomène de la harga diminue remarquablement d’intensité durant les mois où le climat est pluvieux et brumeux au niveau du centre du pays, mais, il commence à prendre des proportions phénoménales avec l'arrivée de l'été et le début de l’automne où le climat doux contribue remarquablement à ce genre d’expédition.

Hocine Amrouni