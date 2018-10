333 individus impliqués dans 284 affaires

Par DDK | Il ya 44 minutes | 82 lecture(s)

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les services de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Boumerdès ont traité, durant le mois de septembre écoulé, 284 affaires où sont impliqués 333 individus dont 9 femmes, 11 mineurs et 3 ressortissants de nationalité étrangère. Quarante-deux mis en cause ont été incarcérés, 2 mis sous contrôle judiciaire et 53 ont bénéficié de la citation directe à comparaître. Il est à indiquer que le mois précédent, les mêmes services ont traité au total 205 affaires ayant impliqué 267 personnes dont 15 femmes et 9 mineurs. L’on constate que les femmes et les mineurs sont de plus en plus impliqués dans les affaires criminelles.

H. A.