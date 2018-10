Un mort et six blessés à Larbatache

Par DDK | Il ya 44 minutes | 84 lecture(s)

Un grave accident de la circulation s’est produit dans la matinée d’hier samedi, au niveau de l’intersection de la localité de Larbatache, à l’Ouest de Boumerdès, sur l’autoroute Est-ouest menant vers la capitale, faisant un mort et six blessés plus ou moins graves, a-t-on appris de source sûre. Selon la même source, c’est le dérapage d’un camion ayant entraîné une collision avec un autre camion et six véhicules légers qui sont à l’origine de ce grave accident qui a totalement paralysé la circulation routière, obligeant, ainsi, les automobilistes à faire le détour par le carrefour de Lakhdaria, donnant sur la RN5. Il est à rappeler que le samedi 6 octobre, un accident de la circulation est survenu sur les mêmes lieux, causant la mort de 4 personnes.

H. A.