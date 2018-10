Un motocycliste périt

Par DDK | Il ya 46 minutes | 101 lecture(s)

Un jeune de 26 ans, conduisant une moto, a été tué, avant-hier, dans un accident de circulation survenu sur la route de l’arrière port de Béjaïa, au chef-lieu de wilaya, a indiqué une source locale. Originaire de la ville de Béjaïa, la victime est décédée sur le coup. Le non port du casque de sécurité est souvent fatal pour les motocyclistes, en cas d’accident. Selon des statistiques, un accident mortel en moto a 20 fois plus de risques de se produire qu’un accident mortel en voiture. En 2017, pas moins de 226 motos ont été impliquées dans des accidents de routes à Béjaïa, selon un bilan de la sûreté de wilaya. Ce corps de sécurité a enregistré plus de 71 infractions commises par des conducteurs de deux-roues. Il a aussi procédé au retrait de permis de conduire à 50 motocyclistes et mis à la fourrière plus de 60 motos.

B. S.