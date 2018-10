La Gendarmerie passe à l’action

Par DDK | Il ya 44 minutes | 140 lecture(s)

Les services de la mairie de Bouira, épaulés par ceux de la gendarmerie nationale, ont effectué durant la matinée d’hier samedi, une importante opération coup-de-poing, pour éradiquer le marché informel de la route nationale RN18, à hauteur de la localité de Saïd Abid, à l’ouest du chef-lieu de la wilaya. Pour rappel plusieurs dizaines de marchands de l’informel, ont investis d’importants espaces aux abords de cette route nationale pour exposer diverses marchandises, où ils exercent depuis plusieurs mois, provoquant beaucoup de désagrément aux résidents de cette localité, mais aussi aux milliers d’automobilistes qui empruntent cet important axe routier. Certains marchands ont même installés des baraques en dur pour proposer un service de ‘’restauration-rapide’’ à ras de la RN18. Chaque jour, depuis le retour en force de ces marchands, des embouteillages monstres sont enregistrés au niveau de ce point de la RN18, devenu ‘’point noir’’ pour les automobilistes. Ainsi et après plusieurs mois, les responsables locaux ont enfin décidé d’agir pour éradiquer ce phénomène qui constitue à la fois une menace pour l’économie locale, et pour la sécurité routière sur cette importante route, qui relie les wilayas de l’ouest du pays à l’autoroute Est-Ouest. En effet et dès les premières heures de la matinée d’hier, d’importants renforts des éléments antiémeutes de la gendarmerie nationale ont été mobilisés sur les lieux, pour mener cette campagne, et surtout éviter le risque de débordements. Selon des responsables locaux, approchés sur place, pas moins de 32 marchands ont été sommés de plier bagages pour libérer les lieux, en plus du démantèlement de quatre (4) baraques, improvisées en lieux de restauration rapide ou de vente des produits d’artisanat. Les mêmes responsables nous ont aussi assurés qu’un point de surveillance des services de sécurité, sera installé à hauteur de cette localité afin d’éviter le retour de ces marchands de l’informel. A rappeler qu’une opération similaire a été menée, en début de la semaine dernière, à Ouled Bouchia, dans la périphérie du chef-lieu de la wilaya, où un autre marché informel a vu le jour depuis plusieurs mois, aux abords de la RN5. Cette opération s’est soldée par l’éradication de ce marché informel, et a cependant provoqué la fermeture de la RN5 pendant plusieurs heures, par les indus marchands, qui ont réclamé leur prise en charge, dans des lieux de vente autorisés.

Oussama. K