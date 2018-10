Des résidents bloquent le projet

Par DDK | Il ya 44 minutes | 81 lecture(s)

Les résidents de l'agglomération Thilmathine, située à la périphérie du village Ath Yekhlef, dans la commune de M'Chedallah, ont empêché, hier matin, le démarrage des travaux du projet de revêtement d'une piste. Ces citoyens, qui ont fait barrage aux engins de travaux publics de l'entreprise chargée de la réalisation de cette piste, se demandent d'abord, pourquoi les travaux ont été lancés sans la présence des autorités locales. Ensuite, ils remettent en cause son itinéraire, lequel va du CW98 et aboutit à Assif n'Sahel. Selon eux, la piste des 600 mètres aboutit sur une impasse. Les protestataires rencontrés sur les lieux affirment que la piste en question a déjà bénéficié, en 2016, d'une opération d'aménagement (décapage et revêtement en sable de carrière). «La piste, objet de travaux, est à l'heure actuelle parfaitement praticable. Ce sont par contre les 4 pistes qui desservent le gros des habitations de notre agglomération qui sont délabrées et nécessitent une opération de revêtement en bitume», pensent les villageois. Nos interlocuteurs ne vont pas par quatre chemins, dans la mesure où ils exigent l'annulation pure et simple de la fiche technique, «établie, selon eux, par des administrateurs qui ne maîtrisent pas les réalités du terrain». Dans la foulée, ils dénoncent la vétusté et l'absence de pente, si utile, sur un tronçon de raccordement de plusieurs foyers de la famille Ait Saadi au réseau principal d’évacuation des eaux usées. Selon eux, il faudrait d'abord commencer par réparer cette anomalie avant de démarrer les travaux de revêtement des pistes. Les protestataires, documents à l’appui, affirment avoir alerté toutes les autorités locales, l'APC, la daïra et la STP de M'Chedallah, quant à la «nécessité du changement de la fiche technique avant de passer à cette action de blocage». Nos interlocuteurs se disent «déterminés» et resteront «mobilisés» jusqu'à la satisfaction de leur revendication.

Oulaid Soualah