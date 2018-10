Concertation autour de l’insécurité

Par DDK | Il ya 43 minutes | 132 lecture(s)

Les représentants du mouvement associatif de la station balnéaire de Tichy se sont réunis, hier à la bibliothèque communale, avec les élus et les représentants des services de sécurité. Le point nodal de cette rencontre n’est autre que les fléaux de la prostitution et de la drogue qui ont engendré une insécurité, de plus en plus grandissante, dans les différents quartiers de cette belle ville. Avant de prendre la parole, à tour de rôle, les présents ont tous condamné l’absence du chef de daïra et du chef de sûreté de daïra, qui aurait toutefois délégué l’un de ses éléments, alors qu’ils ont salué celle du maire accompagné de deux autres élus, du chef de brigade de la gendarmerie et de l’arrivée, certes tardive, du président de l’APW qui était accompagné de son vice-président. Alors que les représentants du collectif citoyen ont relevé les dépassements enregistrés au niveau de certains quartiers de la commune, le maire confirmera cet état de fait et fera une analyse de la situation qui prévaut dans la commune par rapport à ces fléaux. Il dira que face au terrorisme, on a multiplié l’ouverture de débits de boisson et de discothèques dans la région, ce qui s’est soldé par l’envahissement de la localité par toute «la racaille» du pays. Ceci a engendré la déstructuration des valeurs ancestrales dans la société. Par ailleurs, pour expliquer son amplification et son soutien par une partie infime de la société, il parlera du développement d’une petite économie locale. Il citera, entre autres, les différents acteurs qui interviennent dans cette économie informelle en allant des chauffeurs de taxis clandestins aux particuliers loueurs d’appartements. Dans leur déclaration, signée par une douzaine d’associations, les représentants de la population exigent des autorités qu’elles éradiquent les fléaux sociaux qui gangrènent la localité en interdisant la prostitution dans les cités. Ils demandent la restauration de l’autorité et de la sécurité qui font défaut, le contrôle des activités des agences de location et l’arrêt des agissements néfastes de certains énergumènes. Pour cela, toute la population est interpellée à l’effet de contribuer à la résorption de ces problèmes. Approché pour donner son avis et ses impressions, le maire dira : «Je demande d’abord la restitution de l’ex-siège de la garde communale pour l’affecter à la police et en faire un second commissariat. Et ce, pour que la couverture sécuritaire soit assurée en tous lieux notamment durant les heures dites de pointe. Il faut que les services compétents inspectent les irrégularités des commerces dont certains travaillent nuit et jour et constituent des lieux de rencontre aux amateurs de ces fléaux. Les activités des agences immobilières doivent être contrôlées, et enfin, que l’on éradique les foyers connus comme étant les plaques tournantes d’un tas d’activités prohibées.

A. Gana