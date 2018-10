Le PT en campagne de proximité

Par DDK | Il ya 44 minutes | 93 lecture(s)

Profitant du jour de marché hebdomadaire, jeudi dernier, les cadres du Parti des Travailleurs ont mené une campagne de proximité dans les rues et les places publiques de la ville. C’est en vue d’expliquer le contenu de la «Lettre du parti de Louiza Hanoune au président de la République» à propos de l’assemblée constituante nationale rédigée en février dernier. En effet, en plus du contenu lu devant des citoyens, MM. Ahmed Bouaziz, Mohamed Méziani, membres du comité central du PT et du bureau de wilaya, et M. Youcef Berkani, membre du bureau de wilaya, ont recueilli des signatures pour appuyer le contenu de cette lettre par un million et demi de signatures. «On veut mobiliser les citoyens autour de la constituante qu’on considère la seule issue à la crise que traverse le pays à cause d’un système en agonie», estiment les cadres de ce parti. «Nous continuons les sorties de proximité afin de sensibiliser le maximum de citoyens autour de ce projet. Jusqu’au jour d’aujourd’hui, nous avons sillonné les chefs-lieux de daïras de Tizi-Ouzou, de Draâ Ben Khedda, de Boghni, de Maatkas, d’Azazga. Nos cadres sont partout. Aujourd’hui, nous sommes à Draâ El-Mizan», nous dira Ahmed Bouaziz. «Depuis le lancement de l'opération en mars dernier, nous avons atteint plus de 12000 signatures au niveau de notre wilaya, et notre travail va se poursuivre», ajoutera de son côté Ahmed Meziani. «En plus des chefs-lieux de daïras, nous irons dans les villages»,ajoutera pour sa part M. Youcef Berkani. Après un rappel de toutes les démarches de leur parti depuis 2015 auprès du président de la République, au sujet de la situation que vit l’Algérie, les rédacteurs du document en question écrivent : «Nous avons décidé de nous adresser à vous, car une année nous sépare de la prochaine présidentielle dans un contexte régional et mondial lourd de dangers pour les nations et notamment notre région. L’année 2018, une année charnière, s’annonce tumultueuse dans notre pays. Nous ne voulons pas que notre pays sombre dans l’anarchie. Nous refusons toute interférence étrangère dans les affaires de notre pays». Et de poursuivre : «Nous vous demandons d’intervenir en toute urgence pour empêcher le chaos, en ouvrant une issue positive à la crise grave qui risque d’emporter notre pays, de convoquer des élections d’une Assemblée Nationale Constituante pour jeter les bases d’un véritable renouveau politique institutionnel à même de sauver l’État algérien et d’immuniser notre pays», soulignent-ils. Au cours de leur campagne de proximité, ces cadres du parti ont surtout axé leur intervention en développant leur discours sur certains points consignés dans la lettre tels l'arrêt de la politique d’austérité qui écrase la majorité du peuple, décréter l’échelle mobile des salaires et pensions pour les indexer sur le coût de la vie, sauver les hôpitaux et les universités de la ruine, sauver la jeunesse poussée par le désespoir vers la tragédie de la Harga, décréter un impôt sur la fortune et bien d’autres questions aussi sensibles les unes que les autres…Ces cadres disent avoir constaté un grand engouement durant leurs sorties sur le terrain à travers les signatures que les citoyens apposent sur cette lettre.

Amar Ouramdane