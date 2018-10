Les exclus de la liste protestent

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Une dizaine d’ex-bénéficiaires de logements sociaux de M’Chedallah sont montés au créneau, hier matin.

Ils dénoncent leur exclusion de la liste des bénéficiaires rendue publique en date du 22 juillet dernier. La commission d’étude des recours qui avait eu à examiner une noria de requêtes, avait statué sur le retrait de vingt personnes de cette liste des 688 logements sociaux. La commission de wilaya l’avait ensuite validée au début du mois d’octobre. Toutefois, sur les vingt personnes exclues, cinq aurait été repêchées ce qui a suscité la grogne des autres citoyens évincés. Ainsi, hier matin, les demandeurs de logements sociaux étaient réunis devant le parvis du siège de la wilaya pour exiger des explications sur leur éviction de la liste alors qu’ils affirmaient être éligibles à ce programme : «Nous avons été injustement exclus de la liste des bénéficiaires à cause de dénonciations calomnieuses infondées. Nous voulons que l’enquête de la commission de recours soit rendue publique pour savoir pourquoi cinq personnes exclues au même titre que nous ont été réintégrées dans cette liste, alors que nous autres sommes restés sur le carreau», s’indignera un des représentants de quartier de la localité de M’Chedallah. Un responsable attaché auprès du cabinet du wali recevra en fin de matinée les protestataires. Au terme de cette entrevue, ces derniers affirment avoir été invités à adresser des recours pour les étudier et voir si leurs situations personnelles leur permettaient de réintégrer la liste des bénéficiaires. «Nous avons été injustement marginalisés et il serait souhaitable que la commission de recours étudie sérieusement nos cas en se basant sur des faits et des preuves tangibles plutôt que de prendre en considération des lettres anonymes sans aucun fondement», espèrent les protestataires. Pour rappel, au lendemain de l’affichage de la liste des 688 logements sociaux de la commune de M’Chedallah, la commission des recours avait eu à effectuer des enquêtes et des vérifications au niveau des fichiers nationaux, des services des Domaines et du foncier avant de radier la vingtaine de noms qui, à l’origine, figuraient sur la liste des bénéficiaires. Des postulants qui pour certains avaient déjà bénéficié d’une formule d’aide au logement fournie par l’État, ou qui possédaient des terrains et donc éligibles à l’aide à l’habitat rural, ou d’autres encore percevant des salaires de plus de 24 000 DA. À noter que dans la commune de M’Chedallah, 120 autres logements sociaux doivent également être attribués avant la fin de l’année en cours.

Hafidh Bessaoudi