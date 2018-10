La campagne lancée aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

La campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière 2018 - 2019 commence aujourd’hui et s'étalera sur toute la période automne-hiver.

Plus de 2,5 millions de doses ont été acquises par le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, cette année, pour alimenter les structures de santé et les officines du pays. Le ministère, qui indique que «plus de 2,5 millions de dose de vaccins ont été acquises, dont 1,3 million ont déjà été distribuées au niveau des centres de santé», précise que le vaccin est gratuit au niveau des structures de santé publique. Le ministère rappelle par ailleurs que la vaccination antigrippale est notamment recommandée pour les plus de 65 ans, les patients atteints de maladies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire...), les femmes enceintes et les personnes souffrant d'obésité morbide. Il convient de souligner que la grippe saisonnière est devenue très dangereuse. Cette épidémie provoque chaque année de nombreux décès. «Chaque saison hivernale, la grippe saisonnière touche des millions de personnes et entraîne un demi-million de décès à travers le monde», a indiqué le ministère de la Santé, rappelant qu’en 2017 la grippe saisonnière avait causé le décès de 26 personnes. «La grippe est une infection respiratoire aiguë qui peut se révéler grave pour les personnes affaiblies par des maladies chroniques ou âgées», a encore indiqué le ministère, expliquant que la vaccination demeure le moyen le plus efficace pour prévenir la grippe saisonnière et ses complications. Pour sa part, le directeur de l’Institut Pasteur, Zoubir Harrat, a affirmé que «toutes les dispositions sont prises pour une meilleure organisation de cette campagne de vaccination». Le Pr Harrat a confirmé l’acquisition de plus 2,5 millions de doses de ce vaccin dont une grande partie a déjà été distribuée à travers tous les établissements de santé publique.

L. O. CH