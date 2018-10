Près de 10% de la population concernés à Bouira

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

C’est aujourd’hui que sera donné le coup d’envoi de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Les services de la DSP de Bouira affirment que toutes les mesures ont été prises pour mener à bien la saison 2018-2019. Ainsi, en matière de campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, et conformément aux directives du ministère de la Santé et de la Population, et à l’instar des autres wilayas du pays, la wilaya de Bouira vient de bénéficier de son quota de vaccins qui s’élève à 46.000 doses. C’est toutefois ce qu’affirme le docteur Hani, responsable du service de la prévention au niveau de la DSP de Bouira : «Nous avons reçu notre quota de vaccins contre la grippe et avons été destinataires de 46.000 doses qui seront destinées à vacciner près de 10% de la population. Au niveau local, nous avons menés des réunions de coordination où chaque médecin en chef au niveau des 12 établissements de santé des chefs-lieux de daïra a été instruit de la responsabilité qui lui incombe concernant les doses de vaccins que l’établissement aura réceptionnées et nous avons organisé leurs répartitions à travers les 45 communes. La préparation de la campagne de vaccination doit se dérouler au niveau des unités de soins de proximité médicalisés. D’ailleurs aujourd’hui, il est d’ores et déjà disponible pour ceux qui veulent se faire vacciner et toutes les structures de santé ont été approvisionnées en vaccin antigrippal», indique le docteur Hani. On apprendra par ailleurs, qu’au niveau des EPSP, la vaccination est destinée à un large public alors qu’au niveau des hôpitaux, les doses de vaccins disponibles sont destinées au personnel soignant ainsi que les malades pris en charge au niveau de ces structures. La campagne qui débute aujourd’hui s’achèvera à la fin du mois de mars prochain, et la population ciblée par la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière touchera évidemment les sujets âgés de plus de 65 ans, les personnes souffrantes de maladies chroniques, les asthmatiques, les diabétiques, les hypertendus et les malades atteints de cardiopathies. Le docteur Hani soulignera que le vaccin contre la grippe n’a pas d’effets secondaires et que la DSP de la wilaya de Bouira a pris toutes les mesures nécessaires pour la réussite de cette campagne : «La wilaya de Bouira a reçu un quota supérieur par rapport à la dernière campagne de vaccination antigrippale, avec 1.100 doses de vaccins supplémentaires par rapport à 2017-2018. Parmi les recommandations émises lors de la réunion de coordination, nous avons été avertis que l’année dernière, des doses de vaccin n’avaient pas été utilisées car le produit était périmé vers la fin de la campagne, soit environ 1.500 doses ayant atteint la date de péremption sans être utilisées», souligne le docteur Hani. C’est ainsi que pour cette campagne 2018-2019, les services de la DSP de Bouira disent avoir axé leur programme de suivi de sorte à éviter cette situation, en désignant un médecin dans les différentes structures de santé pour épuiser leurs stocks respectifs avant la fin du mois de mars 2019. «L’année passée, le problème s’était posé en matière de gestion car des quotas avaient été attribués à certains services où il n’y avait pas de suivi de la part du médecin responsable. Nous nous sommes ainsi retrouvés avec des pertes auprès de certains services. Toutefois, je précise qu’au niveau des pharmacies de chaque hôpital, nous n’avons pas enregistré de perte et que l’écoulement des quotas avait été effectué dans les normes», dira le responsable.

Hafidh Bessaoudi