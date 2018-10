Le recteur rassure !

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Le mouvement de grève ouverte, auquel a appelé l’organisation estudiantine (UGEL) de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, n’a pas été suivi hier par la majorité des étudiants de cette université. En effet, les cours, les TD ainsi que les différentes activités pédagogiques, ont été assurés normalement au niveau des départements de Tamazight, de français et de droit, mais aussi au niveau des facultés des sciences et technologies (STI), de l’institut de sport (ISTAPS), de l’institut de technologie (IT) et des mathématiques et informatique (MI). Les départements de lettres arabes, sciences islamiques, sociologie et économie, ont été cependant paralysés par cette grève, puisque les adhérents à cette organisation ont réussi à fermer les portes des départements, dès les premières heures de la matinée. La majorité des étudiants que nous avons interrogés hier, ont émis des avis défavorables à ce mouvement de protestation qui, selon-eux, n’est pas légitime, puisque aucune assemblée générale consultative n’a été tenue par cette organisation. Ces étudiants ont d’ailleurs appelé, cette organisation proche des courants politiques islamistes, à «renoncer à ce mouvement de grève illégitime et ne pas perturber ou déstabiliser l’université de Bouira, au lendemain de la rentrée universitaire», ont-ils assurés. Pour rappel, cette organisation estudiantine a appelé depuis jeudi dernier, à une grève ouverte afin de réclamer, «un accès direct et sans conditions à l’ensemble des étudiants licenciés vers les postes de la première année Master, ainsi que le renforcement des effectifs d’enseignants exerçant à l’université de Bouira», ont-ils précisé dans leur plate-forme de revendications. Pour sa part, le recteur de l’université, le Professeur Benali-Cherif Noureddine, qui a tenu hier un point de presse, a considéré que «les revendications avancées par cette organisation sont incorrectes et n’obéissent à aucune logique pédagogique». Le même responsable a assuré que le système adopté cette année, pour le passage aux postes de Master, a été appliqué sur l’ensemble des universités du pays. Le Pr Benali-Cherif a assuré que les résultats affichés par la nouvelle plate-forme internet du ministère de l’Enseignement supérieur, sont étudiés et obéissent à la réglementation du système LMD. «Le site a pris en considération les moyennes générales réelles et pas celles calculés par les étudiants, qui n’ont pas inclus les moyennes des rattrapages, mais seulement les moyennes annuelles brutes. Des fautes dans les inscriptions des étudiants sont aussi à déplorer. Par exemple, certains étudiants, au lieu de s’inscrire dans la case des demandes internes, se sont inscrits dans d’autres cases réservées aux demandes externes, ce qui a fait réduire de 80% leurs chances ! Nos étudiants n’ont malheureusement pas su remplir convenablement et correctement les fichiers proposés par le site», a assuré le même responsable, qui ajoutera que ces mêmes fautes ont été corrigées et rectifiées par les services de la pédagogie avant-même l’annonce des résultats. Le recteur a également tenu à rassurer les étudiants de l’université en affirmant que l’ensemble des demandes de recours introduites au niveau des facultés seront étudiées et probablement satisfaites, puisque selon-lui, l’université de Bouira dispose d’un nombre suffisant pour prendre en charge plus de 80% des étudiants diplômés l’année dernière, de cette même université.

Oussama. K