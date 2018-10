La wilaya isolée du reste du pays

Par DDK | Il ya 1 heure | 227 lecture(s)

Les RN 9 et 12, la première reliant Béjaïa à Sétif et à tout l'Est du pays et la seconde à Alger par Azazga, ont été, hier, fermées à la circulation par des villageois. La RN9 a été fermée au niveau du tunnel Kherrata par des habitants des villages d'Azaghar et de Taklaït, relevant de la commune de Draâ El-Gaid. Ils réclamaient le raccordement de leurs foyers au réseau du gaz de ville. Quant à la RN12, elle fut bloquée au niveau de Bourbaatache, sur les hauteurs de la ville d'El-Kseur, par des habitants de la localité. Ces derniers réclamaient le départ de deux enseignants qui exercent dans l'école primaire du village, au motif que ces derniers refuseraient de prendre en charge les classes du préscolaire. Soulignons que la gestion des écoles et les questions pédagogiques sont du ressort exclusif de l'inspecteur primaire de la circonscription qui se réfère en cas de problèmes à la direction de l'éducation de la wilaya.

B Mouhoub