Azemmour Ou Meriem lauréat de la 6e édition

Par DDK | Il ya 1 heure | 251 lecture(s)

Les résultats du concours Aïssat Rabah du village le plus propre de la wilaya de Tizi-Ouzou ont été dévoilés, hier, au théâtre régional Kateb Yacine.

C’est le village Azemmour Ou Meriem, dans la commune de Tirmitine, qui a remporté l’édition de cette année. Pour en revenir au détail des résultats, le village Azemmour Ou Meriem est donc classé premier et remporte 9 millions de dinars, suivi du village Aït Saïd dans la commune de Bouzeguène qui empoche 7 millions de dinars. En 3e position, on retrouve le village Chbaba, également de la commune de Tirmitine, qui remporte 6 millions de dinars. Le 4e prix de 5 millions de dinars a été gagné par Megdoul, un autre village de la commune de Tirmitine. Le 5e prix est revenu au village Tisgouine dans la municipalité de Boudjima. Le 6e prix a été décerné au village Aït Amar dans la commune d’Ait Bouadou et le 7e prix au village Ichliben dans la commune d’Abi youcef. Le 8e prix a été remporté par le village Bouyeghzar, dans la commune de Frikat, et le 9e a été attribué au village Aït Aissi Ouyahia dans la commune d’Illilten. Le 10e prix enfin a été octroyé au village Tamkadbout, dans la commune d’Aït Bouadou. La cérémonie de remise des prix aux villages lauréats du concours Aissat Rabah a été rehaussée par la présence du wali et du P/APW de Tizi-Ouzou. Les députés et les sénateurs de la wilaya, le maire de Tizi-Ouzou, le président de la JSK, la famille Aissat et de nombreux élus et invités de marque étaient également présents, en plus d’un public nombreux.

L’hommage appuyé à feu Aïssat Rabah, initiateur du concours

Tous les intervenants ont souligné l’importance du concours et rendu hommage à son défunt initiateur, feu Rabah Aissat. Le P/APW, Youcef Aouchiche, dira: «Je ne peux commencer mon allocution sans avoir une pensée émue pour Dda Rabah Aissat, ancien président de l’APW de Tizi-Ouzou, lâchement assassiné le 12 octobre 2006, alors qu’il partageait un moment de convivialité dans un café populaire à Aïn Zaouïa. Dda Rabah était un homme aimable, un responsable humble, un militant dévoué et engagé au service de ses concitoyens et de son pays. Même mort, il continue à nous rassembler autour de ce qui doit être l’une de nos priorités, l’environnement». Il poursuivra : «Je saisis cette occasion pour réitérer encore une fois l’exigence de faire toute la lumière sur son lâche assassinat». Plus loin dans son discours, le président louera les mérites du concours : «Aujourd’hui, grâce à ce concours, des centaines de villages ont retrouvé leur beau visage et la dynamique gagne de plus en plus de terrain. La première édition avait enregistré la participation de pas moins de quarante villages. Aujourd’hui, nous en sommes à 101 villages et nos efforts se poursuivront pour élargir davantage la participation. Le concours Aissat Rabah du village le plus propre est plein d’enseignement et nous fournit un exemple réussi de la solidarité villageoise et de l’auto-organisation citoyenne. Une réussite qui lève le voile sur le génie populaire lorsqu’on lui offre les opportunités et les espaces pour s’exprimer». L’orateur appellera à «la protection de l’environnement avec un effort collectif, une démarche inclusive et participative. La mobilisation de tous les acteurs et l’implication de la société civile sont une condition sine qua non pour rendre à notre wilaya son rayonnement», ajoutera-t-il. Et de conclure : «Il faut trouver des solutions urgentes pour la question des déchets, à travers notamment l’encouragement de l’installation de centres et d’une industrie de tri, l’acquisition d’un incinérateur géant, l’implantation de CET sans pour autant porter atteinte à l’équilibre environnemental et urbain de nos villes et villages, l’inscription et la réalisation des stations d’épuration, notamment dans les communes côtières et les villes à grande densité urbaine. La création des EPIC au niveau de nos communes doit aussi être encouragée».

101 villages en compétition

Le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, a lui aussi entamé son intervention en rendant hommage au défunt P/APW : «Ce concours porte le nom d’un grand patriote, le regretté Rabah Aissat, ancien président de cette auguste assemblée, assassiné le 12 octobre 2006. En cette occasion, je m’incline à la mémoire de ce valeureux martyr». Le wali ajoutera : «La wilaya de Tizi-Ouzou a besoin de telles actions pour protéger ses sites touristiques menacés par des décharges non contrôlées, des détritus qui jonchent les accotements, les oueds et les forêts, à tel point que la situation est devenue préoccupante. La dégradation et l’aggravation de la situation des espaces sur le plan environnemental est essentiellement le fait de l’homme qui doit faire preuve de plus civisme et se préoccuper de la protection de son milieu. La santé des populations, la protection des ressources et le développement économique sont intimement liés et ne peuvent être envisagés séparément». Le wali a par ailleurs mis l’accent sur l’importance de la gestion de ce dossier : «La gestion de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie du citoyen doivent être des priorités. Certes, la protection de l’environnement exige des moyens, mais elle nécessite aussi l'adoption d'une démarche cohérente et la concertation entre toutes les parties concernées. Ce concours, qui est organisé pour la sixième fois consécutive, prouve l’intérêt porté à l’environnement et vise à créer de l’émulation chez nos populations en vue d'assainir nos villes et nos villages et leur donner un cadre de vie digne». M. Chater rappellera les efforts déployés par l’Etat : «Les pouvoirs publics ont mis à la disposition de la wilaya de Tizi-Ouzou des moyens appréciables pour la résorption du problème lié à l'environnement qui préoccupe tout le pays. Malgré tous les moyens (humains, financiers et matériels) engagés, le problème de l’environnement dans la wilaya de Tizi-Ouzou n’est pas encore résolu. D’autres solutions devront être dégagées et les moyens disponibles redéployés afin de relever les défis. Nous devons poursuivre les efforts. Cette compétition a créé une réelle dynamique et a suscité une émulation au sein de nos concitoyens, bénéfique pour toute la région». Pour terminer le wali félicitera les organisateurs : «Avant de clore mon propos, je félicite tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette édition 2018 du prix Rabah Aissat, plus particulièrement notre auguste assemblée qui a fait de ce concours une noble tradition que d'autres régions commencent à adopter». Soulignons que activités de divertissement ont entrecoupé la cérémonie. Le groupe Lawhama, la chorale d’Ihitoussen, Mourad Khan, et beaucoup d’autres artistes ont gratifié les présents de tableaux théâtraux et musicaux, tous ayant trait à la protection de l’environnement.

Hocine T