Les lycéens déclenchent un arrêt de cours

Par DDK | Il ya 34 minutes | 14 lecture(s)

Les lycéens de l'unique établissement scolaire du secondaire de la commune de Saharidj ont déclenché une grève depuis dimanche après-midi, pour protester contre les conditions d’hygiène dans lesquelles se trouvent les cuisines du lycée. Par cette action, les lycéens disent s’élever aussi contre la qualité des repas servis à midi. L'association des parents d’élèves, qui a alerté les parents venus en nombre, a tenté de mettre fin à la grève hier lundi, mais elle n'a pas réussi. Abordé, le directeur de l'établissement remet en cause l'argument avancé par les élèves et s'interroge sur l'objectif de cette subite grève, en affirmant avoir tenu une réunion jeudi dernier avec l'ensemble des chefs de classes et que ces arguments n'ont jamais été évoqués durant cette rencontre. Le chef de l'établissement affirme que le lycée dispose de suffisamment d'effectifs de cuisine et d’agents de nettoyage et qu'il veille personnellement à l’hygiène et à la propreté comme l'attestent les diverses commissions d’hygiène qui ont procédé à des contrôles inopinés depuis le début de l'année scolaire. Selon lui, les commissions d’inspection n'ont signalé aucune anomalie sur ce volet. Notons que ce lycée ouvert depuis septembre 2007 comptabilise un effectif de 254 places pédagogiques réparties sur 13 divisions.

Oulaid Soualah